Исламабад, 28 августа 2019, 21:02 — REGNUM
Власти Пакистана требуют от Индии освободить всех жителей Кашмира, арестованных в ходе чрезвычайного положения в регионе, 28 августа передает агентство Associated Press.
Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Индия должна немедленно освободить всех политических активистов и «невинных людей», задержанных в индийском Кашмире за последние недели.
Также Пакистан требует отмены комендантского часа, доступа наблюдателей ООН и правозащитных организаций в спорный регион.
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