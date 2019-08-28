Исламабад, , 21:02 — REGNUM

Власти Пакистана требуют от Индии освободить всех жителей Кашмира, арестованных в ходе чрезвычайного положения в регионе, 28 августа передает агентство Associated Press.

Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Индия должна немедленно освободить всех политических активистов и «невинных людей», задержанных в индийском Кашмире за последние недели.

Также Пакистан требует отмены комендантского часа, доступа наблюдателей ООН и правозащитных организаций в спорный регион.

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