Москва, , 20:51 — REGNUM

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) назвал пять лучших региональных практик, представленных губернаторами на неделе с 18 по 25 августа. Исследование опубликовано на сайте ЭИСИ.

По мнению экспертов института, наиболее эффективными можно назвать проекты «Социальный городок» Псковской области, «Реконструкция приемной семьи» Московской области, программу диагностики рака лёгких в Сахалинской области, премирование врачей дефицитных специальностей в Липецкой области и проект «Наш двор» в Татарии.

«Социальный городок» в Псковской области уже получил поддержку правительства РФ — на продолжение его строительства выделено почти 250 млн рублей. Городок представляет собой три жилых комплекса для маломобильных групп и граждан пожилого возраста, центральное административное здание с блоком бытового обслуживания. Планируется построить ещё два комплекса и благоустроить территорию. Отмечается, что проект не имеет аналогов в России. По планам областных властей, в социальном городке будут жить 117 граждан пожилого возраста и инвалидов, при этом 50 человек смогут посещать школу родственного ухода, а около 200 человек будут получать помощь в реабилитационном центре по оказанию услуг.

«Уникальный социальный стартап Псковской области показывает пример другим регионам, как можно организовать пространство любви и заботы», — считает политконсультант Алёна Август. С ней соглашается и гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов: «Проект губернатора Ведерникова полезен не только Псковской области, где он реализован, но и другим регионам России. Его можно изучить, посмотреть, как все это работает, какие результат дает, а потом перенести к себе в регион».

Проект «Реконструкция приёмной семьи» реализуется на базе школы-интерната им. Преподобного Сергия. В течение двух недель специалисты ежедневно работают по индивидуальному плану с каждым членом приёмной семьи, которая на это время проживает в гостинице школы-интерната.

«Идея губернатора Московской области Андрея Воробьева интересна тем, что работает на микроуровне. Изучает очень важную и болезненную проблему, которая, однако, позволит глубже и пристальней изучить проблемы семей с приемными детьми и предложить сценарии по улучшению климата в таких непростых семьях», — считает Сергей Старовойтов. «Семьи, которые принимают решение воспитать детей, оставшихся без родителей, возлагают на себя повышенную ответственность. Проект по-человечески очень правильный и добрый. Он позволит найти новые ресурсы для развития приемной семьи», — добавляет руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

В Сахалинской области по инициативе врио губернатора Валерия Лимаренко жителям предоставлена возможность бесплатно пройти самую эффективную диагностику по выявлению рака легких по методу низкодозовой томографии. «Действия власти Сахалина в части реформы медицинской сферы показывают очень высокую степень ответственности и компетентности», — комментирует директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

«Фактически практика «Диагностика рака легких» является составной частью всего комплекса медицинских услуг и частью медицинской реформы, направленной на повышение качества жизни населения региона», — отмечает политконсультант Пётр Ханас.

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов с целью привлечения новых специалистов в сферу здравоохранения региона ввёл новую меру поддержки медицинских работников — единовременную социальную выплату в размере 1 миллиона рублей для врачей дефицитных специальностей. «Инициатива призвана снизить остроту дефицита медицинских специалистов в регионах. Такая политика пользуется поддержкой граждан и востребована во всех субъектах федерации», — считает эксперт ЭИСИ, руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян.

Новая программа «Наш двор» в Татарии предусматривает благоустройство дворов всех многоквартирных домов, на что предусмотрено порядка 50 миллиардов рублей. «Что важно, это не «государственная благотворительность» в одностороннем порядке — это коммуникация и диалоговый режим с жителями Татарстана», — отмечает Алёна Август.

«Пример масштабного внедрения практики благоустройства придомовых и дворовых территорий. Вопрос актуален — это значимый пункт локальной повестки большинства городов и поселков. Затраты бюджетов на инициативу идут по линии плановых ремонтов и расходов на благоустройство территорий. Инициатива легко тиражируема и популярна у граждан», — дополняет Пётр Кирьян.