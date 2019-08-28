Нью-Дели, , 20:19 — REGNUM

Верховный суд Индии проведет слушания по изменению статуса индийской части Кашмира, 28 августа передает агентство Associated Press.

Суд принял к рассмотрению иск о неконституционности изменения статуса спорного региона и проведет заседание по вопросу Кашмира в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, изменение статуса Кашмира властями Индии привело к беспорядкам в регионе и новому обострению отношений Индии с Пакистаном.

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