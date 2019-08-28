Москва, , 20:25 — REGNUM

Несмотря на всю трагичность ситуации, в своём аресте руководитель украинского филиала агентства РИА Новости Кирилл Вышинский видит и положительную сторону. Об этом он при помощи телемоста сообщил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Понятно, что время, которое я провел в двух следственных изоляторах нельзя назвать самым лучшим. Но я в чем-то благодарен судьбе за то, что мне удалось встретиться с разными людьми и большинство из ни было приятными, милыми тёплыми. Я встречался в большей части с порядочными людьми и в этом мне повезло», — отметил Вышинский.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирилл Вышинский считает свой арест политическим проектом администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко. По мнению журналиста, при помощи его ареста бывший украинский лидер хотел обеспечить себе повышение рейтинга перед выборами, обменяв Вышинского на украинских преступников, отбывающих наказание в России.

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