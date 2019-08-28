Ашхабад, , 20:15 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в рамках государственного визита в Сингапур посетил Музей цивилизаций Азии, передает госагентство «Туркменистан сегодня».

Ознакомившись с музейными экспонатами, туркменский лидер рассказал смотрителям музея о своей книге «Туркменистан — сердце Великого Шелкового пути», посвященной истории проходившего через Туркмению древнего караванного маршрута, повлиявшего на развитие экономики и культуры стран Азии и Европы.

Также глава государства поведал о написанных им книгах «Живая легенда» и «Красота небесная», посвященных искусству ткания ковров, посредством которых туркмены демонстрируют любовь к своей нации, языку, духовности и традициям.

После выступления президент Гурбангулы Бердымухамедов передал в дар Музею цивилизаций Азии несколько ковровых полотен.

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