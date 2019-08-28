Киев, , 20:12 — REGNUM

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал прощальное видеообращение, в котором заявил, что оставляет своему преемнику стабильную и развивающуюся экономику.

Владимир Гройсман Иван Шилов © ИА REGNUM

Видеообращение было опубликовано 28 августа на странице Гройсмана в Facebook.

Он заявил, что успех Украины и нормальная жизнь каждого украинца всегда были для него приоритетом номер один. Кроме того, Гройсман утверждает, что оставляет после себя стабильную и развивающуюся страну.

Кроме того, Владимир Гройсман заявил, что планирует заниматься вопросами децентрализации.

Как сообщало ИА REGNUM, за период работы нынешнего правительства Украина добилась официального статуса беднейшей страны Европы.

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