Москва, , 19:58 — REGNUM

Проректор Высшей школы экономики и кандидат в Мосгордуму по 45-му округу Валерия Касамара изложила сегодня, 28 августа, на пресс-конференции в «Интерфаксе» свой план либерализации избирательного законодательства в связи с недопуском независимых кандидатов.

«Я глубоко сожалею, что многих независимых кандидатов не допустили к избирательной кампании, потому что считаю, что у многих из них есть поддержка, — заявила она. — И когда их потенциальный электорат лишился своих кандидатов, тем самым они лишили москвичей права проголосовать за того человека, который является фактически выразителем их интересов». «В связи с этим я считаю, что избирательное законодательство нуждается в поправках, нуждается в либерализации», — подчеркнула Касамара.

По ее словам, в случае победы на выборах и попадания в Мосгордуму она намерена использовать региональный парламент «как трибуну, с которой можно выступать с законодательными инициативами».

Так, по мнению Касамары, необходимо ввести меньшую норму подписей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах в Госдуму по одномандатным округам. «Я считаю, что 1% от числа избирателей (округа) вполне достаточно, а нынешний 3-процентный уровень очень высок. По опыту сбора подписей я понимаю, как это тяжело и проблематично», — сказала проректор ВШЭ.

Также Касамара предлагает снизить проходной барьер на выборах в Госдуму по пропорциональной системе с 5% до 3%. «Это повысит возможность прохождения в парламент большего количества партий, откроет доступ в реальную политику не гигантам, а новым политическим силам, и это будет также одним из социальных лифтов, которой помог бы молодежи проникнуть в политику. Это способствует наращению политической конкуренции, без которой невозможно демократическое государство», — считает Касамара.

Одновременно, добавила она, нужно существенно уменьшить муниципальный фильтр, освободить от необходимости его прохождения партии, получившие от 3% голосов избирателей на выборах в Госдуму.

Кроме того, по мнению кандидата, от сбора подписей для участия в выборах в региональные парламенты должны быть освобождены действующие муниципальные депутаты, «поскольку, став муниципальными депутатами, они уже доказали, что имеют общественную поддержку, и зачем тогда им собирать подписи еще раз».

Также Касамара считает, что необходимо сделать более четким и прозрачным механизм определения подлинности подписей избирателей в поддержку кандидатов, введя возможность сбора подписей, например, через сайт госуслуг. «Когда мы дозрели до того, что готовы уже в пилотном режиме проводить выборы онлайн, почему мы не может также упростить систему сбора подписей. Мне кажется, что пора уже делать этот шаг», — сказала Касамара.

Еще одним шагом по либерализации избирательного законодательства должен стать возврат избирательного залога, который применялся на выборах в РФ с 1999 по 2009 год. «Залог может выступать определенной страховкой, которое гарантировало бы кандидатам и избирательным объединениям участие в выборах. Мне кажется, что было бы неплохо эту практику восстановить», — сказала Касамара.

По ее словам, все эти предложения относятся к федеральному законодательству, но «Москва как субъект Федерации по многим вопросам бывает «пилотом», поэтому эти инициативы могли бы быть предложены именно с трибуны Московской городской думы».

Кроме того, Валерия Касамара предлагает сделать должность главы управы выборной, перевести собрания собственников жильцов в электронный формат и ввести независимую экспертизу расходов городского бюджета.

«На сегодняшний момент главы управ назначаются, и главные претензии, которые звучат от москвичей, что они не чувствуют персональной ответственности тех людей, которые на местах руководят районом. Потому что зачастую главы управ меняются как перчатки, и у человека нет привязки к земле, нет персональной ответственности», — сказала Касамара.

В настоящее время глава управы назначается или снимается с должности мэром Москвы по представлению префекта округа.

«Москвичи готовы делать этот выбор, готовы выбирать того человека, у которого было бы чувство сопричастности к этой деятельности и чувство личной профессиональной ответственности», — отметила она.

Кроме того, кандидат предлагает ввести практику «дворовых» референдумов, «когда граждане могли бы, объединившись двором или микрорайоном, сами принимать решения о том, в каком порядке, в какой последовательности и что именно они хотели бы поменять в своем месте обитания». По ее словам, у горожан вызывает раздражение несогласованность, которая наблюдается при благоустройстве или капитальном ремонте.

Что касается практики проведения общих собраний собственников, то, по мнению Касамары, они должны быть переведены в электронный формат, в том числе ведение в электронном виде протокола собрания, потому что сейчас зачастую «само собрание просто невозможно провести».

Также кандидат предлагает заменить контрольно-счетную палату Москвы независимым органом, состоящим из экспертов, которые, имея опыт работы в той или иной области, могут делать заключения, исходя из реальной практики.

«Необходимо ввести новый антикоррупционный механизм, потому что на сегодняшний момент в контрольно-счетной палате Москвы сидят чиновники, с которых тяжело спросить, почему принято то или иное решение», — сказала Касамара.

В целом Касамара констатировала высокий уровень интереса москвичей к выборам в Мосгордуму по сравнению с кампанией пятилетней давности.

«Я сравниваю отношение, которое было пять лет назад, когда была избирательная кампания в Думу нынешнюю, предыдущего созыва, и то состояние московского общества, которое есть сейчас. Могу сказать определенно, что степень гражданской зрелости сильно увеличилась. И совершенно уже люди не те, что пять лет назад, когда им приходилось говорить, что надо объединиться для решения какой-то проблемы, надо взять ответственность, надо быть неравнодушным», — заявила Касамара.

«Сегодня я понимаю, что, скорее, объединение жителей, объединение граждан ищет тех кандидатов, которые могли бы поддержать те идеи, которые у них есть, и поэтому сейчас я вижу, насколько вызрело гражданское общество», — добавила она.

Также, по ее словам, увеличилось количество приходящих на встречу с кандидатом: «Если в самом начале избирательной кампании на встречи приходило 3−5 человек, это были фактически индивидуальные беседы, то сейчас я понимаю, что 20 человек становятся нормой, и этих людей никто не сгоняет — они приходят потому, что у них есть проблема, и они хотят эту проблему решить».