Москва, 28 августа 2019, 19:58 — REGNUM
Проректор Высшей школы экономики и кандидат в Мосгордуму по 45-му округу Валерия Касамара изложила сегодня, 28 августа, на пресс-конференции в «Интерфаксе» свой план либерализации избирательного законодательства в связи с недопуском независимых кандидатов.
По ее словам, в случае победы на выборах и попадания в Мосгордуму она намерена использовать региональный парламент «как трибуну, с которой можно выступать с законодательными инициативами».
Так, по мнению Касамары, необходимо ввести меньшую норму подписей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах в Госдуму по одномандатным округам. «Я считаю, что 1% от числа избирателей (округа) вполне достаточно, а нынешний 3-процентный уровень очень высок. По опыту сбора подписей я понимаю, как это тяжело и проблематично», — сказала проректор ВШЭ.
Одновременно, добавила она, нужно существенно уменьшить муниципальный фильтр, освободить от необходимости его прохождения партии, получившие от 3% голосов избирателей на выборах в Госдуму.
Кроме того, по мнению кандидата, от сбора подписей для участия в выборах в региональные парламенты должны быть освобождены действующие муниципальные депутаты, «поскольку, став муниципальными депутатами, они уже доказали, что имеют общественную поддержку, и зачем тогда им собирать подписи еще раз».
Также Касамара считает, что необходимо сделать более четким и прозрачным механизм определения подлинности подписей избирателей в поддержку кандидатов, введя возможность сбора подписей, например, через сайт госуслуг. «Когда мы дозрели до того, что готовы уже в пилотном режиме проводить выборы онлайн, почему мы не может также упростить систему сбора подписей. Мне кажется, что пора уже делать этот шаг», — сказала Касамара.
Еще одним шагом по либерализации избирательного законодательства должен стать возврат избирательного залога, который применялся на выборах в РФ с 1999 по 2009 год. «Залог может выступать определенной страховкой, которое гарантировало бы кандидатам и избирательным объединениям участие в выборах. Мне кажется, что было бы неплохо эту практику восстановить», — сказала Касамара.
По ее словам, все эти предложения относятся к федеральному законодательству, но «Москва как субъект Федерации по многим вопросам бывает «пилотом», поэтому эти инициативы могли бы быть предложены именно с трибуны Московской городской думы».
Кроме того, Валерия Касамара предлагает сделать должность главы управы выборной, перевести собрания собственников жильцов в электронный формат и ввести независимую экспертизу расходов городского бюджета.
В настоящее время глава управы назначается или снимается с должности мэром Москвы по представлению префекта округа.
Кроме того, кандидат предлагает ввести практику «дворовых» референдумов, «когда граждане могли бы, объединившись двором или микрорайоном, сами принимать решения о том, в каком порядке, в какой последовательности и что именно они хотели бы поменять в своем месте обитания». По ее словам, у горожан вызывает раздражение несогласованность, которая наблюдается при благоустройстве или капитальном ремонте.
Что касается практики проведения общих собраний собственников, то, по мнению Касамары, они должны быть переведены в электронный формат, в том числе ведение в электронном виде протокола собрания, потому что сейчас зачастую «само собрание просто невозможно провести».
Также кандидат предлагает заменить контрольно-счетную палату Москвы независимым органом, состоящим из экспертов, которые, имея опыт работы в той или иной области, могут делать заключения, исходя из реальной практики.
«Необходимо ввести новый антикоррупционный механизм, потому что на сегодняшний момент в контрольно-счетной палате Москвы сидят чиновники, с которых тяжело спросить, почему принято то или иное решение», — сказала Касамара.
В целом Касамара констатировала высокий уровень интереса москвичей к выборам в Мосгордуму по сравнению с кампанией пятилетней давности.
Также, по ее словам, увеличилось количество приходящих на встречу с кандидатом: «Если в самом начале избирательной кампании на встречи приходило 3−5 человек, это были фактически индивидуальные беседы, то сейчас я понимаю, что 20 человек становятся нормой, и этих людей никто не сгоняет — они приходят потому, что у них есть проблема, и они хотят эту проблему решить».