Киев, , 19:49 — REGNUM

Освобождённый из-под стражи главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил, что речь о возможности его обмена велась ещё до предъявления ему обвинений в государственной измене и оправдании присоединения Крыма к России.

«О необходимости моего обмена сказали первыми люди из политического истеблишмента Украины, когда у меня в квартире проходил обыск», — рассказал он в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Журналист подчеркнул, что сама ситуация на тот момент была «абсурдной». «Человеку ещё не предъявили обвинение, а уже хотят менять», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня украинский суд освободил Кирилла Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Журналист провёл в следственном изоляторе больше года.