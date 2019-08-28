Ашхабад, , 19:49 — REGNUM

Сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, губернатор Ахалской области Сердар Бердымухамедов возглавил туркменскую бизнес-делегацию, прибывшую в Иран для участия в международной выставке в городе Мешхед. Об этом сообщила пресс-служба Союза промышленников и предпринимателей Туркмении.

В общей сложности свою продукцию на мероприятии смогли представить 50 туркменских компаний и предпринимателей.

Среди привезенных товаров, произведенных в столице Туркмении и в Ахалской области, оказалась промышленная продукция, продовольствие, одежда и обувь, мебель и ковры, а также строительные материалы и бумага.

Помимо этого туркменские бизнесмены провели презентации транспортно-логистической и сельскохозяйственной сфер Туркмении.

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