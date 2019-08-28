Исламабад, , 19:44 — REGNUM

С визитом в Пакистане находится заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Сюй Цилян, сообщает 28 августа Синьхуа. В Исламабаде прошла встреча китайского гостя с президентом и премьер-министром Пакистана Арифом Алви и Имраном Ханом.

Выразив китайской стороне признательность за всестороннюю поддержку в ключевых вопросах международной повестки, Алви назвал Китай «великим другом Пакистана», заверив собеседника в твердой приверженности его страны принципу одного Китая, а также активной борьбе с террористической угрозой в лице прежде всего так называемого «Исламского движения Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам пакистанского президента, обеим сторонам необходима тесная координация для совместной охраны мира и стабильности в неспокойном регионе южной Азии.

Имран Хан, в свою очередь, заверил Сюй Циляна в том, что две страны образуют сообщество с единой судьбой, выступив за активизацию усилия по строительству Китайско-пакистанского экономического коридора. Важной частью двустороннего сотрудничества пакистанский премьер назвал вопросы обороны и безопасности, а также совместное преодоление современных угроз и вызовов.

Сюй Цилян со своей стороны указал на связывающие Пекин и Исламабад отношения стратегического партнерства и взаимную решительную поддержку в вопросах, представляющих общий интерес. Китайский гость высказался за упрочение военного и военно-технического сотрудничества Пекина и Исламабада, а также за укрепление взаимного политического доверия и расширение гуманитарных связей.

В рамках визита прошла встреча Сюй Циляна с рядом представителей военного командования вооруженных сил Пакистана.