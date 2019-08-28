Москва, , 19:50 — REGNUM

Руководитель украинского филиала агентства РИА Новости Кирилл Вышинский намерен доказать свою невиновность в суде. Об этом при помощи телемоста сообщил сам журналист в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

«Я не могу понять, что произошло именно сегодня. Но с другой стороны скажу честно — переносы которые происходили в апелляционном суде, у них видимо есть некая квота и лимит этих переносов был исчерпан и сегодня произошло то что произошло», — сказал Вышинский.

По его словам, им подписаны обязательства являться в суд по первому требованию. Уезжать из страны или стать одним из участников возможного обмена заключенными между Россией и Украиной.

«Я по-прежнему участник процесса. Уголовное дело в отношении меня не закрыто. Я собираюсь ходить на заседания и доказывать в судебном порядке свою невиновность. Именно поэтому, поскольку я собираюсь в судебном порядке доказывать свою невиновность, а не избегать от отвесности каким-либо другим путем в том числе обменом, я не предполагал для себя возможности куда-то уехать, не получив приговора суда, не пройдя весь процесс судебного расследования», — заявил Вышинский.

Также журналист выразил уверенность, что, если суд будет справедливым, его невиновность будет доказана в полном объёме.

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