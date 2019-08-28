Пекин, , 19:39 — REGNUM

В Китай с визитом прибыл президент Филиппин Родриго Дутерте, который посещает КНР в пятый раз за три года со дня вступления в должность главы государства, сообщает 28 августа Синьхуа. В ходе визита филиппинский гость будет принят председателем КНР Си Цзиньпином, а также проведёт ряд важных встреч.

Главным содержанием китайско-филиппинских отношений остаётся урегулирование противоречий в Южно-Китайском море, где у сторон имеется территориальный спор. В ноябре 2018 года, во время визита на Филиппины китайского партийно-государственного лидера стороны договорились о стратегическом партнёрстве. По мере активизации двусторонних обменов в различных сферах отношения двух стран стали важной скрепой регионального мира и стабильности.

Центром притяжения и общих интересов служит китайская инициатива «Пояса и пути», в которой активно участвует Манила. На этом фоне, как отмечается в освещающих визит Дутерте СМИ, потерпели крах попытки внешних сил вбить клин между двумя странами, не допустив их всестороннего сближения.