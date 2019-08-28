Мехико, , 19:09 — REGNUM

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в поджоге бара в штате Веракрус, в результате которого погибли не менее 25 человек, виноваты либералы из прошлого правительства, 28 августа передает агентство Reuters.

«Это гнилой плод навязанной экономической политики, политики грабежа» , — заявил президент Мексики журналистам.

«Популист» Андрес Мануэль Лопес Обрадор занял президентский пост 1 декабря 2018 года. Несмотря на масштабную кампанию по борьбе с преступностью, организованную президентом, число убийств в Мексике неуклонно растет.

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