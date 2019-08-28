Исламабад, , 19:03 — REGNUM

В министерство иностранных дел Пакистана вызван заместитель руководителя посольства Индии в Исламабаде Гаурав Ахлувалия по поводу нарушения индийскими силовиками режима прекращения огня на линии контроля в Кашмире, сообщает 28 августа пресс-служба пакистанского МИД.

Внешнеполитическое ведомство Пакистана осудило нарушение режима прекращения огня.

По утверждению МИД Пакистана, 27 августа в приграничной зоне произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, в том числе ребёнок, а ещё четыре человека были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия и Пакистан наращивают военные силы в районе штата Джамму и Кашмир, из-за которого между странами произошло уже три военных конфликта.

Большая часть населения штата исповедует ислам. Там активно действуют сепаратисты и регулярно происходят нападения на силовиков и теракты.

Обе стороны постоянно обвиняют друг друга в дестабилизации обстановки в этом районе.

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