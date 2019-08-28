Украина, , 18:52 — REGNUM

Заместитель председателя офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук присутствует на встрече Владимира Зеленского с новоизбранными депутатами от партии «Слуга народа», которая проходит вечером 28 августа.

Об этом сообщает государственное информагентство «Укринформ».

Напомним, что согласно информации источников центральных украинских СМИ и отдельных политиков, именно Гончарук является главным претендентом на пост премьер-министра Украины.

Депутат от политсилы Александр Корниенко в комментарии журналистам перед встречей сообщил, что на ней, возможно, будет обсуждаться кандидатура нового премьер-министра. Других подробностей Корниенко не сообщил.

Вместе с тем, в эфире одного из телеканалов будущий депутат Верховной Рады девятого созыва от «Слуги народа»Ирина Верещук заявила:

«Мы считаем единственным кандидатом господина Гончарука. У нас была возможность поговорить с ним и задать любые вопросы».

ИА REGNUM напоминает, что первое заседание Верховной рады нового созыва состоится 29 августа. Новое правительство может быть назначено в первый же день работы нового парламента Украины.