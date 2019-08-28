Бишкек, , 18:51 — REGNUM

Министерство иностранных дел Китая временно приостановило деятельность генерального консульства КНР в городе Ош. Об этом заявила посол Ду Дэвэнь на встрече с заместителем министра иностранных дел Киргизии Нурланом Абдрахмановым.

По словам китайского дипломата, сделано это в рамках проводимой внешнеполитическим ведомством работы по оптимизации работы дипломатических представительств Китая за рубежом.

Также Ду Дэвэнь отметила, что пока что консульские услуги киргизстанцам будет предоставлять только посольство Китая в столице Киргизии.