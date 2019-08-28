Жуковский, Московская область, , 18:48 — REGNUM

Россия и Индия подписали соглашение по техническому обслуживанию и модернизации ранее поставленных истребителей типа «МиГ», сообщает 28 августа пресс-служба РСК «МиГ».

Меморандум о сотрудничестве в этой сфере корпорация «МиГ» и индийская компания Texmaco Defense Systems подписали на авиасалоне МАКС-2019.

Пресс-служба пояснила, что речь идёт о развитии ряда проектов в оборонной и аэрокосмической отрасли Индии в соответствии с государственной стратегией «Make-in-India».

Напомним, в феврале 2019 года Индия заказала в России 21 истребитель МиГ-29 на сумму в $847 млн. Кроме того, ВВС Индии уже располагают тремя эскадрильями истребителей МиГ-29, а также идут переговоры об участии истребителей МиГ в тендере на покупку Индией 110 истребителей для своих ВВС.

Единственный авианосец ВМС Индии «Викрамадитья» укомплектован 45 палубными истребителями МиГ-29К.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Индии заявил о поддержке РФ позиции Нью-Дели по Джамму и Кашмиру