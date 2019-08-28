Вена, , 18:41 — REGNUM

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает власти Украины снять все обвинения с главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом говорится в распространённом 28 августа заявлении представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира.

«Освобождение журналиста всегда позитивно, и я приветствую, что Кирилл Вышинский наконец-то свободен после столь долгого и трудного предварительного заключения. Я благодарю его за любезные слова о вмешательстве моего бюро в его дело, и я призываю снять с него все обвинения на следующем судебном слушании, назначенном на 16 сентября», — приводит его слова пресс-служба ОБСЕ.

Арлем Дезир добавил, что в связи с этим он также призывает «освободить всех других задержанных журналистов и авторов в регионе ОБСЕ», в том числе осуждённого за подготовку терактов в Крыму украинского режиссёра Олега Сенцова и осуждённого за шпионаж в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня украинский суд освободил Кирилла Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Журналист провёл под арестом больше года по обвинениям в государственной измене и оправдании вхождения Крыма в состав России.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышинский: моё освобождение обусловлено сменой президента на Украине