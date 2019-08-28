Киев, , 18:33 — REGNUM

На Украине эксперты критически оценили заявление представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука о том, что партия «Слуга народа» готовит 465 инициатив по изменению Конституции, передает корреспондент ИА REGNUMегодня, 28 августа.

Конституция Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что ранее на брифинге, отвечая на вопрос об изменениях в основной закон, Стефанчук сказал: «Их 465. Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу», добавив, что, вероятно, многие из инициатив не найдут поддержки в Раде.

В частности, экономист Алексей Кущ отмечает, что традиционно на Украине глупость и бессмысленность законов с лихвой компенсируется их невыполнением, но обещания Стефанчука принять 465 поправок к Конституции — это уже полный правовой беспредел. Эксперт напоминает, что к Конституции США за несколько сот лет приняли всего 27 поправок.

«465 инициатив по изменению Конституции… И это не идиот, не пациент психбольницы, это юрист и представитель президента в Верховной раде… Мне даже не интересно, как эти умственно усталые попали в список. Тут как раз понятно. Как они юристами и адвокатами стали?» — задается вопросом политолог Кирилл Сазонов.

Политолог Дмитрий Корнейчук, в свою очередь, риторически интересуется, не решили ли «эти клоуны» Конституцию Украины по буквам менять.

ИА REGNUMнапоминает, что для изменения Конституции Украины в каждом конкретном случае необходимо заручиться поддержкой 300 депутатов. «Слуга народа» имеет фракцию в 254 человека и для конституционных голосований будет вынуждена договариваться с другими политическими силами.