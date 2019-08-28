Екатеринбург, , 18:33 — REGNUM

В Екатеринбурге всё-таки пройдёт опрос о судьбе храма Святой Екатерины, невзирая на сомнения в гордуме. Об этом сообщает ЕАН.

По информации агентства, в целесообразности опроса сомневается спикер гордумы Игорь Володин. Он и другие противники голосования не понимают, зачем проводить опрос, когда храм уже точно не будет построен в сквере.

Тем не менее, решение о голосовании будет положительным, и его будут принимать федеральные власти, считает источник.

Напомним, ранее председатель гордумы Игорь Володин попросил профильную рабочую группу собраться до 31 августа 2019 года. В противном случае опрос о храме Святой Екатерины может быть отложен, считает спикер.

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