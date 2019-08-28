Вашингтон, , 18:27 — REGNUM

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Китай выкрал технологии производства американских истребителей пятого поколения F-35, сообщает 28 августа агентство RT.

По мнению Болтона, внешний облик китайских истребителей пятого поколения говорит о том, что Китай украл у США истребитель F-35. При этом Болтон заявил, что это свидетельствует об уходе военных технологий в Китай.

«Мы обеспокоены уходом военных технологий в Китай. Например, мы видим, что китайский истребитель пятого поколения выглядит во многом как F-35. Потому что это и есть F-35. Они по большому счёту просто украли его», — цитирует агентство заявление Болтона.

Стоит отметить, что ранее Болтон обвинил Россию в похищении у США технологий гиперзвукового оружия, ничуть не смущаясь тем фактом, что США до сих пор таковых технологий не имеют вовсе и разработка американских гиперзвуковых ракет только начинается.

Напомним, ранее СМИ сообщали об обсуждении в Китае возможности закупить ограниченную партию российских истребителей пятого поколения Су-57 для ознакомления с рядом технологий, которых нет у Китая.

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