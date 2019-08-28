Бишкек, , 18:25 — REGNUM

Вопрос о том, сможет ли китайский инвестор продолжить разработку золоторудного месторождения «Солтон-Сары» в Нарынской области Киргизии, будет решен по итогам переговоров с жителями близлежащих сёл. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании правительства.

По словам высокопоставленного чиновника, жители села Солтон-Сары, расположенного неподалеку от золотого рудника, озаботились влиянием работ на месторождении на экологию и выдвинули 83 требования к китайской горнорудной компании «Zhong Ji Mining».

«Сейчас стоит вопрос об их выполнении. Вопрос о дальнейшей работе рудника будет решаться совместно с местными жителями», — подытожил глава кабинета министров Киргизии.

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ИА REGNUM напоминает, что 5 августа 2019 года очередной митинг, устроенный на месторождении «Солтон-Сары» жителями близлежащего одноименного села, перерос в массовую драку между киргизстанцами и работниками китайской горнорудной компании.

После этого местные жители угнали спецтехнику и попытались с ее помощью выгнать китайцев. В результате нападения пострадали 39 китайских геологов.

Отметим, что ранее премьер-министр Киргизии Мухамедкалый Абылгазиев, комментируя нападение на китайского инвестора, заявил о том, что «инциденты между местными жителями и иностранными рабочими не должны стать причиной остановки или прекращения работы предприятия».

Однако, в итоге в отношении участников митинга, напавших на китайских геологов, так и не были предприняты какие либо меры, а компания «Zhong Ji Mining» была вынуждена остановить работы на руднике и вывезти с него технику и рабочих.

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