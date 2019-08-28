Киев, , 18:24 — REGNUM

На Украине Пчерский районный суд Киева арестовал бывшего министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Напомним, что Богатырева была задержана в аэропорту Киева. Против нее расследуется уголовное дело о завладении чужим имуществом.

Суд избрал Богатыревой меры пресечения в виде ареста, но позволил ей выйти под залог в 6 млн гривен

Экс-министр здравоохранения будет содержаться под стражей как минимум до 21 октября включительно.

Богатырева была министром здравоохранения при свергнутом президенте Викторе Януковиче. Её отправили в отставку сразу после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.