Киев, 28 августа 2019, 18:24 — REGNUM
На Украине Пчерский районный суд Киева арестовал бывшего министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Напомним, что Богатырева была задержана в аэропорту Киева. Против нее расследуется уголовное дело о завладении чужим имуществом.
Суд избрал Богатыревой меры пресечения в виде ареста, но позволил ей выйти под залог в 6 млн гривен
Экс-министр здравоохранения будет содержаться под стражей как минимум до 21 октября включительно.
Богатырева была министром здравоохранения при свергнутом президенте Викторе Януковиче. Её отправили в отставку сразу после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.