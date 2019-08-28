Волгоград, , 18:15 — REGNUM

Прокуратура Старополтавского района Волгоградской области выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в некоторых органах местного самоуправления. Оказалось, что депутаты трёх муниципалитетов предоставили недостоверные сведения о своих дохода и расходах, сообщили 28 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

Неверные данные за 2018 год предоставили депутаты Харьковского, Колышкинского, Иловатского сельских поселений. В адрес местных представительных органов прокуратура внесла представления. После этого 10 депутатов досрочно прекратили свои полномочия.

Подобная мера прописана в двух федеральных законах: «О противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».