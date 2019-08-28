Рим, , 18:13 — REGNUM

Демократическая партия Италии готова сформировать новую правящую коалицию с «Движением 5 звезд», сказал журналистам в среду, 28 августа, после встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой глава партии либералов Никола Дзингаретти.

В партии считают, что этот опыт «стоит того», чтобы согласиться на коалицию в таком составе. Главой нового правительства может остаться Джузеппе Конте.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла 27 и 28 августа проводит повторные встречи с лидерами всех основных партий страны. Согласно процедуре, предусмотренной итальянским законодательством, именно президент должен выбрать один из трех путей выхода из правительственного кризиса.

Первый вариант — проведение досрочных выборов в связи с распадом коалиции, второй — формирование новой коалиции в действующем составе парламента (при наличии возможности), третий — формирование так называемого технического правительства, которое должно утверждать необходимые стране финансово-экономические документы, но не может принимать никаких политических решений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» Маттео Сальвини инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звёзд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини, в свою очередь, уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Один из возможных сценариев — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой» (также «Братья Италии» и «Вперед, Италия»).

Однако самый вероятный сценарий — союз «Движения 5 звёзд» с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.

В то же время позиции двух партий весьма отличаются друг от друга, а их переговоры сопровождаются множеством споров, что дает основания предполагать, что президент не сочтет этот альянс долговечным и все же объявит досрочные выборы.