Душанбе, 28 августа 2019, 18:00 — REGNUM
Три выходных дня подряд ожидают таджикистанцев в честь празднования Дня независимости Таджикистана, который с 1991 года отмечается ежегодно 9 сентября и официально считается выходным днём.
В связи с тем, что 28-я годовщина независимости страны выпала на понедельник, выходными станут три дня подряд — включая предшествующие субботу и воскресенье.
Как ожидается, все три дня будут проводиться праздничные мероприятия: во всех городах и районах страны запланированы культурные мероприятия, концерты и массовые гуляния.
Основные мероприятия состоятся 9 сентября в столичном парке «Наврузгох». Ранее мэрия сообщала о том, что вход во все парки Душанбе будет свободным.
Напомним, что ранее также сообщалось, что ко Дню независимости Таджикистана запланирован запуск второго агрегата Рогунской ГЭС.