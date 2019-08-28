Душанбе, , 18:00 — REGNUM

Три выходных дня подряд ожидают таджикистанцев в честь празднования Дня независимости Таджикистана, который с 1991 года отмечается ежегодно 9 сентября и официально считается выходным днём.

В связи с тем, что 28-я годовщина независимости страны выпала на понедельник, выходными станут три дня подряд — включая предшествующие субботу и воскресенье.

Как ожидается, все три дня будут проводиться праздничные мероприятия: во всех городах и районах страны запланированы культурные мероприятия, концерты и массовые гуляния.

Основные мероприятия состоятся 9 сентября в столичном парке «Наврузгох». Ранее мэрия сообщала о том, что вход во все парки Душанбе будет свободным.

Напомним, что ранее также сообщалось, что ко Дню независимости Таджикистана запланирован запуск второго агрегата Рогунской ГЭС.