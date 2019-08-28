Киев, , 17:58 — REGNUM

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовит 465 инициатив по внесению изменений в конституцию страны. Об этом 28 августа сообщил телеканалу «Громадське» избранный депутат Верховной рады от партии Руслан Стефанчук.

По его словам, в настоящее время решается, какие именно инициативы будут обозначены главой государства в качестве приоритетных, после чего партия сформирует перечень вопросов, над которыми будут работать парламентские комитеты.

Стефанчук допустил, что многие из инициатив партии встретят сопротивление в Верховной раде, поскольку часть предложений нацелена на то, чтобы «выгнать тех, кто сидит на финансовых потоках, и закрыть все коррупционные бюджетные дыры».

Напомним, ранее уже сообщалось, что ряд поправок, которые предлагает партия «Слуга народа», касаются регламента работы Верховной рады. В том числе предусматривается отмена депутатской неприкосновенности и сокращение числа депутатов в парламенте. За прогулы заседаний и голосование вместо отсутствующих коллег народных избранников предлагается лишать депутатского статуса.

Следует отметить, что для внесения поправок в конституцию недостаточно депутатских мандатов, которые получили представители партии Зеленского. «Слуга народа» рассчитывает на поддержку её инициатив депутатами от «Батькивщины», «Европейской солидарности» и «Голоса».