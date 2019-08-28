Москва, 28 августа 2019, 17:41 — REGNUM
Сегодня, 28 августа, на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о заинтересованности Москвы в углублении взаимодействия с другими государствами по использованию Северного морского пути (СМП).
Она напомнила также, привлечению крупного бизнеса в развитие этой транспортной артерии будет способствовать создаваемый под эгидой «Росатома» международный общественный совет Севморпути, куда приглашены представители всех арктических государств.
Добавим, что заявление российского МИД состоялось после отказа одного из крупнейших в мире морских контейнерных перевозчиков — французской CGA CGM — от использования арктических маршрутов под предлогом защиты окружающей среды. Вслед за этим министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде поставила под сомнение экономическую целесообразность СМП и заявила о его проверке на экологические стандарты.
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