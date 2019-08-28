Москва, , 17:36 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал, что не хочет ничего менять, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 28 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Из всех заявлений господина Зеленского очевидно, что никаких принципиальных изменений по поводу Донбасса, по поводу отношения к языку не будет, — сказал Шахназаров. — Он однозначно не хочет выполнять Минские соглашения. Он однозначно не хочет вступать в переговоры с лидерами Донбасса. То есть нет никаких сигналов к тому, что человек хочет хоть что-то изменить. Он президент, который получил колоссальное преимущество на выборах. Он получил свою Раду. В этой ситуации у человека есть все возможности объявить о том, что он хотел бы сделать то-то и то-то».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Николая Спиридонова, главное, что сделал Владимир Зеленский за первые 100 дней своего президентства на Украине, — сконцентрировал власть в своих руках и руках своей команды. Как полагает эксперт, если судить по первым шагам нового президента Украины, то пока не видно существенных изменений во внешней и внутренней политике по сравнению с его предшественником.

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