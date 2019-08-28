Москва, 28 августа 2019, 17:36 — REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал, что не хочет ничего менять, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 28 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Николая Спиридонова, главное, что сделал Владимир Зеленский за первые 100 дней своего президентства на Украине, — сконцентрировал власть в своих руках и руках своей команды. Как полагает эксперт, если судить по первым шагам нового президента Украины, то пока не видно существенных изменений во внешней и внутренней политике по сравнению с его предшественником.
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