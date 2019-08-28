* талибами — запрещённая в России организация

Москва, , 17:35 — REGNUM

Россия готова стать гарантом выполнения договоренностей, заключённых между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в случае соответствующего обращения договаривающихся сторон, сообщила 28 августа на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, механизм выполнения таких договоренностей должен быть выработан талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США при участии возможных гарантов.

«Российская сторона готова выступить свидетелем подписания или гарантом выполнения соглашения между США и движением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если соответствующее обращение сторон к нам поступит», — сказала Мария Захарова.

При этом было отмечено, что очередной раунд таких переговоров начался 22 августа в Дохе и до сих пор не достиг каких-либо внятных результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, главным условием прекращения огня и начала политического урегулирования в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провозглашают вывод войск США и их сателлитов с территории страны.

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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