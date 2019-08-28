Киев, , 17:21 — REGNUM

Руководитель украинского филиала агентства РИА Новости Кирилл Вышинский считает, что его освобождение из тюрьмы напрямую связано со сменой президента Украины и прекращением давления на суд.

Об этом Кирилл Вышинский сообщил 28 августа в интервью агентству РИА Новости.

«Ушел из власти человек, который хотел сделать мою личную судьбу частью своего политического пиара», — заявил Вышинский в интервью агентству.

При этом журналист отказался обсуждать связь своего освобождения с переговорами об обмене задержанными между Украиной и Россией.

Напомним, Кирилл Вышинский на Украине обвиняется в государственной измене и поддержке республик Донбасса. В тюрьме он провел более 400 дней и был освобождён с обязанностью по первому требованию прибывать в суд, сообщать о смене места проживания или работы, а также не общаться со свидетелями. Судебное заседание суда по его делу назначено на 16 сентября.

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