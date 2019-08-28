Вильнюс, , 17:20 — REGNUM

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 28 августа, во время брифинга после заседания правительства опроверг, что на парламентских выборах в 2020 году выступит с собственной партией, название которой уже зарезервировано в Центре регистров Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее портал национального телерадиовещателя LRT опубликовал материал, в котором сказано, что в Центре регистров под новую политическую партию зарезервировано название «На благо Отечества». Именно это название было главным лозунгом Саулюса Сквернялиса во время его президентской предвыборной кампании. Сквернялис не прошёл во второй тур, заняв третье место, а название было зарегистрировано уже после президентских выборов, из чего журналисты сделали вывод, что премьер намерен создать собственную партию под девизом, который использовал во время президентской кампании.

«Я не создаю партию и не собираюсь создавать партию», — сказал Сквернялис, оговорившись, что имеет ввиду «ближайшее время». По его словам, он не знает, кто зарегистрировал название, полностью повторяющее его слоган предвыборной кампании, но не исключил, что это мог быть кто-то из его соратников, которые таким образом обезопасили название, чтобы его никто не мог использовать.

«Это, видимо, желание защитить имя, которое было толковым, набрало немало — почти 300 тыс. голосов, но никакую партию я не создаю», — сказал Сквернялис.

Напомним, Саулюс Сквернялис является непартийным, однако именно он был первым номером в списке Союза крестьян и зелёных Литвы, которые и победили на прошлых парламентских выборах. После этого именно крестьяне-зелёные делегировали его на пост премьер-министра.