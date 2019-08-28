Ашхабад, , 17:20 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в конце своего официального визита в Сингапур провел переговоры с премьер-министром Ли Сянь Лун, пишет «Turkmenistan.ru».

Туркменский лидер рассказал главе сингапурского правительства о потенциале Туркмении в транспортно-транзитной сфере — о создании логистической инфраструктуры комбинированного типа по линиям Восток — Запад и Север — Юг.

По словам Бердымухамедова, их преимущество заключается в том, что эти транзитные коридоры имеют выход на Каспийское море, к Черноморскому бассейну, а также в Средиземноморский регион и к Персидскому заливу.

Подводя итог встречи, президент отметил, что туркменские власти рассматривают Сингапур как потенциального партнера Туркмении в транспортно-транзитной сфере в Азиатско-Тихоокеанском регионе.