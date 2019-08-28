Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM

В Петербурге власти попытаются «преобразовать» жилые кварталы, возведенные в 1970—1980-х годах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) намерен провести конкурс на концепцию такого улучшения. Для этих целей КГА требуется дополнительно 1 млн рублей из бюджета.

В петербургском парламенте сегодня, 28 августа, некоторые депутаты усомнились, что за столь скромную сумму можно будет достичь какого бы то ни было значимого результата. «Кто у вас там будет участвовать, школьники?» — не понял единоросс Андрей Васильев.

Впрочем, лидер фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева поспешила его уверить, что у архитектурной концепции, в отличие от проекта, нет задачи быть максимально проработанной.

«Кварталы, которые построены в 70−80-х годах — с ними надо что-то делать, они слабо приспособлены для жизни и не вписываются в действительность, которая сегодня есть», — согласился в целом Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, на состоявшемся в тот же день заседании правительства Санкт-Петербурга врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил ускорить темпы реконструкции жилых зданий, нуждающихся в ремонте, в том числе с привлечением частного капитала. По его словам, речь идет о реконструкции жилья в историческом центре Петербурга и о домах первых массовых серий, построенных в 1950—1960-х годах.

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