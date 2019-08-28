Вильнюс, , 17:11 — REGNUM

Вступивший в должность в июле этого года президент Литвы Гитанас Науседа созвал на заранее не анонсированную встречу главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса и несколько политологов для обсуждения возможности сближения с Белоруссией, сообщает литовское агентство BNS со ссылкой на неназванные источники. Канцелярия Науседы в итоге подтвердила факт встречи.

БелАЭС Gov.by

«Во встрече, проведенной по инициативе президента, приняли участие министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и восемь политологов: Гедрюс Чеснаускас, Кястутис Гирнюс, Юлиян Яхович, Томас Янелюнас, Лауринас Йонавичюс, Витис Юрконис, Линас Кояла и Анджей Пукшто. Участники встречи обменялись мнениями по поводу адресованного Белоруссии приглашения прибыть в Вильнюс на церемонию перезахоронения останков участников восстания против царской России XIX века, которая состоится в ноябре, обсуждалась и ситуация вокруг строящейся Белорусской АЭС, вопросы белоруской идентичности, отношения Минска с Москвой, сообщили источники. Об этой встрече в повестке работы президента Литвы не сообщалось», — пишет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», технологии «Росатома» в стране безапелляционно называются опасными, а Литва на законодательном уровне приняла решение не пропускать электроэнергию с БелАЭС на свою территорию. Пусконаладочные работы БелАЭС начнутся уже в конце 2019 года, когда в белорусский Островец привезут ядерное топливо.

Сам Науседа во время своего визита в Польшу сразу после своего избрания публично говорил, что Литва точно не будет покупать электроэнергию с БелАЭС, однако он хотел бы использовать возможности для улучшения отношений с Белоруссией.