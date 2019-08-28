Москва, , 17:02 — REGNUM

Российский МИД выражает благодарность международным и отечественным организациям и структурам, выступавшим в защиту главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, более 400 дней проведшего в украинской тюрьме по надуманному обвинению, заявила 28 августа на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом Захарова подчеркнула особеную благодарность «представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ господину Дезиру за принципиальную позицию по делу Вышинского».

Представитель МИД РФ отметила, что в Москве ожидают продолжения сотрудничества, основанного «на уважении закона и всех тех правочеловеческих норм, правил и соглашений, которые были выработаны международным сообществом за последние десятилетия».

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Кирилл Вышинский был заключен в украинскую тюрьму 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке народных республик Донбасса и государственной измене.

На данный момент Вышинский не оправдан и освобожден из тюрьмы под личные гарантии.

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