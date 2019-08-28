Таллин, , 17:01 — REGNUM

По сравнению со II кварталом 2018 года средняя месячная брутто-зарплата в Эстонии выросла во II квартале нынешнего года на 7,4% и достигла 1419 евро, а почасовая брутто-зарплата увеличилась на 9% и составила 8,22 евро. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на Департамент статистики.

Из предоставленных данных следует, что в апреле в Эстонии средняя зарплата до вычета налогов составляла 1411 евро, в мае 1400 евро и в июне 1445 евро. Рост же реальной зарплаты во II квартале 2019 года достиг 4,4%.

Самая высокая брутто-зарплата была зафиксирована в сфере информации и связи (2390 евро), финансовой и страховой деятельности (2296 евро) и в энергетике (1913 евро). Во II квартале 2019 году был значительный рост зарплат в сфере прочих видов услуг, а их снижение наблюдалось в сфере сельского хозяйства и недвижимости.

В среднем в месяц работодатель тратит на рабочую силу 1900 евро в месяц и 12,5 евро в час, что на 6,8% больше, чем во II квартале 2018 года.

При этом несмотря на быстрый рост заработной платы экономическое положение работников не улучшилось. Как сообщает национальный вещатель rus.err.ee, согласно недавнему совместному опросу Агентства по исследованию зарплат и портала CVKeskus. ee, наравне с ростом оплаты труда, у каждого второго работника беспокойство по поводу денег вызывает стресс.

Всего в опросе приняли участие 9 тыс. человек, из которых 79% оценили свое благосостояние как среднее, хорошее или очень хорошее. В тоже время в 2018 году этот показатель составил 80%.