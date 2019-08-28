Москва, , 16:59 — REGNUM

Решение Вашингтона о введении второго пакета санкций против Москвы в связи с «делом Скрипалей» не вызывает «ничего, кроме сожаления», заявила на брифинге 28 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва по-прежнему считает односторонние санкции США «нелегитимным инструментом давления» как в отношении России, так и в отношении других стран, к которым применяются подобные меры.

Она подчеркнула, что новый пакет мер США нацелен на нанесение ущерба финансовому сектору и высокотехнологичным отраслям российской экономики, однако Россия предприняла целый ряд шагов для адаптации к таким шагам западных стран и «уже не раз доказывала устойчивость к подобным внешним ограничениям».

Единственным результатом новых санкций США является «дальнейшее ухудшение возможности нормализации двустороннего взаимодействия», заключила представитель МИД.

Напомним, 26 августа вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом о предполагаемом отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в марте 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Новые санкции по «делу Скрипалей»: паники нет