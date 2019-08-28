Вильнюс, , 16:55 — REGNUM

Правительство Литвы сегодня, 28 августа, во время своего заседания утвердило решение о переселении из Венесуэлы первых десяти лиц, которые являются потомками литовских эмигрантов начала прошлого века, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На эти нужды в бюджете зарезервировано 130 тыс. евро, а заявки на переселение будут приниматься до октября 2020 года. При этом в МИД Литвы в настоящий момент собраны данные о порядке 50 венесуэльцах, которые являются потомками этнических литовцев и желают переселиться на родину предков.

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Считается, что всего в Венесуэле проживает порядка тысячи таких лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о необходимости регулирования возвращения соотечественников в Литве заговорили после кризиса в Венесуэле, куда литовцы в достаточно больших количествах эмигрировали в межвоенный период.

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