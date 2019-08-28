Брюссель, 28 августа 2019, 16:52 — REGNUM
В Европейской комиссии не исключают личной встречи пока ещё её председателя Жан-Клода Юнкера с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения Brexit. Об этом сегодня, 28 августа, заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева.
Напомним, что накануне состоялся телефонный разговор Джонсона с Юнкером. О чем именно договорились политики, не уточняется.
Однако Юнкер отметил, что Евросоюз в процессе выхода Великобритании волнует положение ирландской границы и Брюссель будет крайне внимательно подходить к интересам остающейся в союзе Ирландии.
По словам Андреевой, в ЕК не исключают возможную личную встречу Джонсона и Юнкера.
«Вы можете ожидать, что оба политических лидера, председатель Юнкер и премьер-министр Джонсон, продолжат свой диалог посредством телефонных звонков или визитов. Мы сообщим, если что-то будет запланировано», — сказала Андреева.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Brexit должен состояться 31 октября. До сих пор нет четкого понимания, как он будет происходить. Евросоюз хочет, чтобы Великобритания выплатила многомиллиардную неустойку, а Лондон платить не хочет.
Стоит отметить, что полномочия Юнкера на посту главы Еврокомиссии скоро истекают.