Брюссель, , 16:52 — REGNUM

В Европейской комиссии не исключают личной встречи пока ещё её председателя Жан-Клода Юнкера с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения Brexit. Об этом сегодня, 28 августа, заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева.

Напомним, что накануне состоялся телефонный разговор Джонсона с Юнкером. О чем именно договорились политики, не уточняется.

Однако Юнкер отметил, что Евросоюз в процессе выхода Великобритании волнует положение ирландской границы и Брюссель будет крайне внимательно подходить к интересам остающейся в союзе Ирландии.

По словам Андреевой, в ЕК не исключают возможную личную встречу Джонсона и Юнкера.

«Вы можете ожидать, что оба политических лидера, председатель Юнкер и премьер-министр Джонсон, продолжат свой диалог посредством телефонных звонков или визитов. Мы сообщим, если что-то будет запланировано», — сказала Андреева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Brexit должен состояться 31 октября. До сих пор нет четкого понимания, как он будет происходить. Евросоюз хочет, чтобы Великобритания выплатила многомиллиардную неустойку, а Лондон платить не хочет.

Стоит отметить, что полномочия Юнкера на посту главы Еврокомиссии скоро истекают.