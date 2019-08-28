Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM

Трое чиновников комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга покинули свои посты после дисциплинарного взыскания. Об этом сообщил 28 августа глава этого ведомства Владимир Григорьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, своей должности лишились заместитель председателя Андрей Цацаев, который курировал информационный блок, а также начальник отдела технической защиты информации Сергей Колбунов и начальник отдела информационных систем Петр Наталенко.

Их увольнение стало результатом проверки, проведенной в комитете. По словам Григорьева, то, что его подчиненные были «отправлены в отставку» является преувеличением, так как чиновники написали заявления об уходе по собственному желанию.

«Их работа по организации технической защиты информации и администрированию систем по результатам проверки вызвала серьезные нарекания со стороны руководства комитета. Им было объявлено дисциплинарное взыскание. Они решили не продолжать работать в комитете», — заявил Григорьев.

Комитет по градостроительству и архитектуре занимается разработкой и реализацией мероприятий, направленных на проведение государственной политики Санкт-Петербурга и осуществление государственного управления в области градостроительства и архитектуры, формирование архитектурного облика города, а также координацией деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в области градостроительства и архитектуры.