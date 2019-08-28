Вильнюс, , 16:50 — REGNUM

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 28 августа, во время брифинга после заседания правительства заявил о своей уверенности, что министерство сельского хозяйства Литвы будет перенесено из Вильнюса в Каунас, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, неуверенность министра сельского хозяйства Андрюса Палёниса в экономической целесообразности такого шага не повлияет на уже принятое правящей коалицией решение. «Министерство сельского хозяйства будет в Каунасе», — заявил премьер, добавив, что желание Палёниса углубиться в этот вопрос и его поручение создать рабочую группу, которая выяснит все преимущества и недостатки такого переноса, нормальное поведение ответственного политика.

Сам Палёнис сегодня заявил, что опасается, что запланированная на перенос министерства сумма в 1,25 млн евро недостаточна, и её придётся потратить только на аренду помещений, тогда как на покупку мебели и иные цели запланированных средств не хватит.

В целесообразности переноса министерства ранее сомневался и президент Гитанас Науседа.

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