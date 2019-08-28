Киев, , 16:20 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что Киев выступает за включение США в «нормандский формат». Соответствующее заявление он сделал сегодня, 28 августа, на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

«Украина приветствовала бы присоединение США к «нормандскому формату», — сказал Зеленский.

Стоит отметить, что он и раньше постоянно об этом говорил, так же как и его предшественник Петр Порошенко. Однако власти США несколько настороженно относятся к своему участию в «нормандском формате», так как каких-то ощутимых результатов он до сих пор не принес.

Киеву кажется, что в случае вовлечения США в переговорный процесс удастся оказывать большее давление на Россию.