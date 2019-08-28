Москва, , 16:13 — REGNUM

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что освобождение главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского может открыть путь к решению других гуманитарных вопросов между Москвой и Киевом. Об этом он написал 28 августа в своём микроблоге в Twitter.

«Освобождение Вышинского из-под стражи — заметный сдвиг в позиции украинских властей. Он может открыть путь к решению других гуманитарных вопросов, накопившихся между Украиной и Россией», — написал сенатор.

Он подчеркнул, что речь идёт о судьбах людей, и потому «отрадно, что усилия в этой сфере дают результат».

Алексей Пушков также выразил надежду, что генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер и спецпредставитель ОБСЕ Арлем Дезир, ранее неоднократно призывавшие Киев прекратить преследование журналиста, теперь посодействуют «в том, чтобы добиться его полного оправдания».

Как передавало ИА REGNUM , ранее сегодня украинский суд освободил Кирилла Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Журналист провёл под арестом больше года по обвинениям в государственной измене и оправдании вхождения Крыма в состав России.

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