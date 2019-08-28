село Большая Соснова, , 16:13 — REGNUM

В Пермском крае земское собрание Большесосновского района повторно отправило главу территории в отставку. Увольнение Вячеслава Буркова поддержали 11 из 13 депутатов, пишет «Накануне.Ru».

Вопрос депутаты подняли в связи с тем, что Бурков якобы три месяца не исполнял свои полномочия.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты уже отправляли его в отставку. Через суд он оспорил это решение, но на работу пришлось прорываться с помощью силовиков.

В этот раз он также заявил на заседании, что решение депутатов незаконно. Тем не менее они его приняли. Врио главы района снова стал Владимир Тресков.