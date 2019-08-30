Радио REGNUM, Модест Колеров, 30 августа 2019, 00:01 — REGNUMВ дни, когда наше общество ведёт упорную борьбу за возвращение празднования учреждённого ещё в 1945 году Дня Победы над Японией, голос истории и исторического свидетеля звучит особенно важно. Глава СССР — участника антигитлеровской коалиции с США и Великобританией и антияпонской коалиции с США, Великобританией и Китаем — ясно определил смысл этого Дня Победы. Именно этот смысл сегодня игнорирует правительство России, упорно отказываясь восстановить празднование победы на Японией.
Сталин говорит о единстве двух Побед нашей Родины — 9 мая и 2 сентября. Разделять их нельзя. Тем более нельзя забывать одну из них — 2 сентября. Сталин говорит:
Возможные псевдодипломатические и паркетные аргументы о том, что законное наше право праздновать День Победы над Японией «может обидеть» современную Японию, категорически лицемерны и ложны. Ведь, победив нацизм 9 мая и отмечая эту Победу, мы не рискуем унизить современную Германию. А победив японский империализм и милитаризм, победив японского союзника Гитлера, мы не унижаем современную Японию.
Пусть «обижаются» те, кто до сих пор считает себя союзником Гитлера. Организаторам геноцида наших народов, союзникам Гитлера (и в том числе русским пособникам Гитлера) нет места на земле, они снова и снова должны быть уничтожены. Такова не только справедливость по отношению к памяти о наших страшных, незабываемых жертвах. Таково условие для морального и физического выживания нашего народа.
Два Дня Победы — это целое.
Есть и ещё одно важное обстоятельство — единство нашей истории, которое не разделяет наш народ по революциям 1917 года и ясно указывает на единство наших национальных интересов, на верность предкам.
Сталин, большую часть жизни отвергавший и опровергавший единство советской истории с историей царской России, обратил внимание на главное, что делает нас едиными — судьба нашей страны и нашего народа. Он говорит:
Мы можем и должны повторить сегодня главное.
Вечная память героям. Да здравствует День Победы над Японией! Позор беспамятным наследникам и предателям.
Модест Колеров
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Обращение И. В. Сталина к народу 2 сентября 1945 года.