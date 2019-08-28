Париж, , 16:02 — REGNUM

Франция выдвинула Сильви Гулар, в качестве кандидата в Европейскую комиссию. Об этом, как сообщает Le Figaro, стало известно 28 августа из французского дипломатического источника.

Издание отмечает, что теперь дело стоит за председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Лайен, которая решит принять или не принять документы, представленные государствами-членами, а затем дать кандидатам место в комиссии.

Франция назвала своего кандидата с опозданием, после 26 августа.

По данным источника, Париж хотел бы получить портфель, отражающий один из его политических приоритетов, таких как торговля или климат.

Заместитель главы Банка Франции Сильви Гуляр в 2017 году возглавляла министерство вооруженных сил страны в течение месяца прежде чем уйти в отставку.

Напомним, новая Европейская комиссия начнёт свою работу в ноябре 2019 года.

Читайте также: El Mundo: Урсула фон дер Ляйен добилась поста главы Еврокомиссии за 14 дней