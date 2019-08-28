Бишкек, , 16:01 — REGNUM

Арабская координационная группа выделит правительству Киргизии кредит в размере $128 млн (более 8 млрд 481 млн рублей) на реконструкцию части Иссык-Кульского кольца. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорог республики.

На эти деньги будет отремонтирован участок автотрассы протяженностью 80,5 км между сёлами Корумду и Балбай Батыр в Иссык-Кульской области.

Данный проект предусматривает строительство дороги международного значения с четырехполосной проезжей частью и велосипедной дорожки по всей протяженности этой дороги, а также организацию тротуаров в прилегающих населенных пунктах.