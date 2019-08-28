Киев, , 16:01 — REGNUM

Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате». Такое заявление сегодня, 28 августа, в ходе встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном сделал президент Украины Владимир Зеленский.

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Украинский лидер поблагодарил американскую сторону за «мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную официальную политику в отношении Крыма и усилия, направленные на достижение прогресса в мирном урегулировании на Донбассе».

Зеленский надеется, что Вашингтон сможет быть в большей мере вовлечён в переговорный процесс по Донбассу.

Напомним, ранее советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США и Великобритания могли бы присоединиться к переговорам по урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе.

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Как сообщало ИА REGNUM, последний раз переговоры в «нормандском формате» на уровне лидеров четырёх стран — России, Украины, Германии и Франции — состоялись в октябре 2016 года в Берлине. 19 августа президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о проведении новой встречи в «нормандском формате» для урегулирования ситуации в Донбассе. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что прежде чем говорить о подготовке такой встречи, необходимо выполнить ранее достигнутые договорённости.

Добавим, что на полях саммита «Большой семёрки» во французском Биаррице канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Франция и Германия планируют уже в ближайшее время провести саммит лидеров государств «нормандской четвёрки». При этом местом проведения саммита должен стать Париж. Канцлер отметила, что совместно с новым президентом Украины Владимиром Зеленским можно будет добиться прогресса в выполнении Минских соглашений для разрешения кризиса на юго-востоке Украины.

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