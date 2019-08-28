Белград, , 15:50 — REGNUM

Президент Сербии Александр Вучич не получил приглашения от властей Польши на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Об этом 28 августа сообщает белградская газета «Политика».

Издание отмечает, что это будет «уже второе значимое событие на котором Сербия не будет представлена в соответствии со своей исторической ролью и статусом победителя», а также напоминает, что на праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны в ноябре минувшего года во Франции Александр Вучич был размещён во вторых рядах, тогда как президент Косово Хашим Тачи сидел поблизости от президента России Владимира Путина.

Официальных комментариев от польской стороны в связи с этим до настоящего времени не поступало.

Напомним, памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, будут проходить в Польше 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Варшава не стала направлять приглашение Владимиру Путину, а вслед за этим стало известно, что от приглашения польского лидера Анджея Дуды отказался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Источники издания Rzeczpospolita сообщили, что поводом для отказа Минска послужило отсутствие на мероприятии российского лидера. При этом было решено, что в Варшаву не полетит ни один из высокопоставленных белорусских политиков, а представлять страну на мероприятии будет посол.

Известно, что в Польшу намерены прибыть, в частности, президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель и делегация Украины.